Ограбление женщины в Одесской области - подозреваемого задержали

Полицейская оформляет протокол. Фото иллюстративное: нацполиция

В Одесской области мужчина посреди дня выхватил телефон у женщины прямо возле многоэтажки. Полицейские быстро нашли злоумышленника. Ему уже объявили подозрение, а суд избрал меру пресечения.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Ограбление в Черноморске

По информации полиции, инцидент произошел в Черноморске днем. 50-летняя женщина сидела на скамейке возле своего дома и смотрела что-то в телефоне, когда к ней подбежал неизвестный и выхватил из рук гаджет стоимостью почти 10 тысяч гривен. После этого он убежал.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Правоохранители отреагировали оперативно — уже через несколько часов выяснили, кто совершил преступление. Им оказался 30-летний местный житель.

"Задержанный признался в грабеже. Он объяснил, что имел финансовые трудности и хотел продать телефон", — сообщили в полиции.

У мужчины изъяли похищенный гаджет.

Какое наказание за ограбление

Ему объявили подозрение в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Суд по ходатайству следователей отправил подозреваемого под стражу. За такие действия ему грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, в Одессе выпивший мужчина устроил кровавое нападение на знакомого. Также мы писали, что в Одесской области задержали военнослужащего, который передавал ФСБ точные данные об учебных полигонах.