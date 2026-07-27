На Одещині переселенці із Донбасу зможуть отримати житло

Модульні будинки для переселенців. Фото ілюстративне: Виконавчий комітет Первомайської міської ради

Марія Луценко Редактор

В Одеській області планують створити агромістечко для переселенців із Донеччини. Ідея передбачає не лише будівництво житла, а й створення умов для роботи та повноцінного життя. На території хочуть розмістити соціальні, виробничі та логістичні об’єкти. Проєкт має допомогти людям адаптуватися на новому місці та водночас підтримати розвиток місцевого аграрного сектору.

Про це повідомляє AgroWeek, передає Новини.LIVE.

Що планують

Концепція агромістечка передбачає комплексний розвиток території. Там можуть з’явитися житлові будинки різного формату, розраховані на сім’ї переселенців. Окремо планують облаштувати необхідну інженерну інфраструктуру. Йдеться про дороги, водопостачання та енергозабезпечення. Також у населеному пункті мають передбачити школу, дитячий садок і медичні пункти.

Важливою частиною проєкту стане створення робочих місць. Для цього планують розвивати виробничі та логістичні потужності, пов’язані з аграрним сектором. Для мешканців також можуть організувати навчання та програми, які допоможуть із працевлаштуванням.

Нові можливості

Агромістечко розглядають як можливість для переселенців не просто отримати житло, а почати нове життя в облаштованій громаді. Водночас проєкт може дати поштовх місцевій економіці та створити додаткові робочі місця. Втім, для реалізації задуму знадобляться значні фінансові ресурси та чітка взаємодія між усіма сторонами. Під час планування також важливо врахувати потреби місцевих жителів і самих переселенців.

Окрему увагу доведеться приділити екологічним вимогам та особливостям клімату Одеської області. Від того, наскільки продуманим буде проєкт на етапі підготовки, залежатиме його подальша життєздатність.

Скільки ВПО на Одещині

Зазначимо, згідно з даними Міністерства соціальної політики, станом на кінець 2025 року на Одещині зареєстровано 222 009 ВПО. При цьому по Одесі понад 135 тисяч осіб. Переважна більшість переселенців приїхали з Херсонської, Миколаївської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Як повідомляли Новини.LIVE, цьогорічні жнива на Одещині проходять зовсім не просто. Аграріям доводиться одночасно боротися з нестачею людей і техніки, дорогим пальним, обстрілами та ризиком пожеж на полях. Від результатів збирання зернових залежить не лише робота аграріїв, а й продовольча безпека країни, експортний потенціал та ціни на хліб для українців.

Також Новини.LIVE писали, що судновласники тимчасово призупинили заходи суден до чорноморських портів України через зростання загрози російських атак. Держава не вводила обмежень на рух, а рішення ухвалюють самі оператори. Водночас уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства.