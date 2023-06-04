На Одещині перевіряють всі укриття,— Братчук

Перевірка захисних укриттів. Фото: Іван Іщенко

В Одесі та області до 5 червня будуть перевірені всі захисні укриття. Крім того, визначені відповідальні особи за їх відкриття під час повітряної тривоги.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"До 5 червня будуть перевірені всі захисні укриття міста та області не залежно від форми власності. Інспекція здійснюватиметься за участі представників поліції, ДСНС, а також влади. Головне завдання — навести лад в цій сфері, аби під час повітряної тривоги всі захисні укриття були відкриті", — наголосив Сергій Братчук.

Крім того, він додав, що на кожному із таких об’єктів має бути персональна відповідальність конкретної особи за функціонування укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, правоохоронці спільно з працівниками ДСНС провели комплексну перевірку бомбосховищ в області. Основна увага була приділена не лише входам до приміщень та їхньому доступу, але й санітарному та технічному стану об'єктів, а також наявності відповідних маркувань як "укриття" чи "сховище" та маршруту до них. Після завершення обстеження складалися акти огляду, які фіксували стан і виявлені недоліки на таких об'єктах.