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На Одесчине проверяют все укрытия, — Братчук

4 июня 2023 12:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
На Одесщине проверяют все укрытия, Братчук
Проверка защитных укрытий. Фото: Иван Ищенко
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе и области до 5 июня будут проверены все защитные укрытия. Кроме того, определены ответственные лица за их открытие во время воздушной тревоги.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"До 5 июня будут проверены все защитные укрытия города и области независимо от формы собственности. Инспекция будет осуществляться при участии представителей полиции, ГСЧС, а также власти. Главная задача — навести порядок в этой сфере, чтобы во время воздушной тревоги все защитные укрытия были открыты", — подчеркнул Сергей Братчук.

Кроме того, он добавил, что на каждом из таких объектов должна быть персональная ответственность конкретного лица за функционирование укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним, правоохранители совместно с работниками ГСЧС провели комплексную проверку бомбоубежищ в области. Основное внимание было уделено не только входам в помещения и их доступ, но и санитарному и техническому состоянию объектов, а также наличию соответствующих маркировок как "укрытие" или "хранилище" и маршрута к ним. После завершения обследования составлялись акты осмотра, фиксировавшие состояние и выявленные недостатки на таких объектах.

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