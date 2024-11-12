ДТП на Одещині — машина вщент, діти у лікарні

Поліцейські оформлюють ДТП. Фото: поліція Одещини

У Любашівській громаді у ДТП потрапив ВАЗ з 24-річною жінкою за кермом. У автомобілі перебували її діти, в тому числі донька, молодша двох років. На щастя, серйозних травм вони не зазнали.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 12 листопада.

Читайте також:

Машина вщент

За даними слідства, жінка сіла за кермо п'яною. З собою вона взяла доньку, якій один рік і десять місяців, і семирічного сина. Водійка не впоралася з керуванням. Автомобіль перекинувся. Жінку з дітьми госпіталізували. Перевірка показала, що вміст алкоголю в організмі матері більш ніж у дев'ять разів перевищував допустиму норму.

Розтрощена автівка. Фото: поліція Одещини

Що загрожує жінці

Поліцейські евакуювали автомобіль на арештмайданчик, а щодо водійки склали адмінпротоколи і скерували їх до суду. Крім п'яного водіння, її обвинувачують в ухиленні від батьківських обов'язків. Зазначимо, що за це порушення передбачений штраф на суму від 850 до 1,7 тис. грн.

Нагадаємо, у ДТП на Одещині загинув мотоцикліст. Також на Харківщині зіштовхнулися одразу чотири автомобілі.