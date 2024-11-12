Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині п'яна мама ледь не вбила дітей у ДТП — деталі arrow

На Одещині п'яна мама ледь не вбила дітей у ДТП — деталі

12 листопада 2024 11:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
ДТП на Одещині — машина вщент, діти у лікарні
Поліцейські оформлюють ДТП. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Любашівській громаді у ДТП потрапив ВАЗ з 24-річною жінкою за кермом. У автомобілі перебували її діти, в тому числі донька, молодша двох років. На щастя, серйозних травм вони не зазнали.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 12 листопада.

Читайте також:

Машина вщент

За даними слідства, жінка сіла за кермо п'яною. З собою вона взяла доньку, якій один рік і десять місяців, і семирічного сина. Водійка не впоралася з керуванням. Автомобіль перекинувся. Жінку з дітьми госпіталізували. Перевірка показала, що вміст алкоголю в організмі матері більш ніж у дев'ять разів перевищував допустиму норму. 

На Одещині п'яна мама ледь не вбила дітей у ДТП — деталі - фото 1
Розтрощена автівка. Фото: поліція Одещини

Що загрожує жінці

Поліцейські евакуювали автомобіль на арештмайданчик, а щодо водійки склали адмінпротоколи і скерували їх до суду. Крім п'яного водіння, її обвинувачують в ухиленні від батьківських обов'язків. Зазначимо, що за це порушення передбачений штраф на суму від 850 до 1,7 тис. грн. 

Нагадаємо, у ДТП на Одещині загинув мотоцикліст. Також на Харківщині зіштовхнулися одразу чотири автомобілі.  

поліція ДТП Одеська область Новини Одеси аварія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:49 На Миколаївщині виявили небезпечну хворобу — як вберегтися

13:34 Як працює рекрутинг для тих, хто ніколи не брав до рук зброю

13:29 Поліція показала кадри порятунку мешканців будинку у Кривому Розі

13:23 На Одещині закриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою

13:23 ЗМІ назвали два пункти з Плану перемоги, які зацікавили Трампа

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

13:15 Час знижок на флагмани — коли найвигідніше купувати смартфон

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

13:07 Підрив Курахівського водосховища — у мережі показали відео

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

12:56 Дороги замість грошей на ЗСУ — нардеп прокоментувала бюджет-2025

13:49 На Миколаївщині виявили небезпечну хворобу — як вберегтися

13:34 Як працює рекрутинг для тих, хто ніколи не брав до рук зброю

13:29 Поліція показала кадри порятунку мешканців будинку у Кривому Розі

13:23 На Одещині закриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою

13:23 ЗМІ назвали два пункти з Плану перемоги, які зацікавили Трампа

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

13:15 Час знижок на флагмани — коли найвигідніше купувати смартфон

13:07 Підрив Курахівського водосховища — у мережі показали відео

12:56 Дороги замість грошей на ЗСУ — нардеп прокоментувала бюджет-2025

12:53 Частина Одеси залишилася без тепла — причина

12:52 Бій Джейк Пол — Майк Тайсон — де і коли дивитися

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку