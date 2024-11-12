ДТП в Одесской области — машина вдребезги, дети в больнице

Полицейские оформляют ДТП. Фото: полиция Одесчины

В Любашевской громаде в ДТП попал ВАЗ с 24-летней женщиной за рулем. В автомобиле находились ее дети, в том числе дочь младше двух лет. К счастью, серьезные травмы они не получили.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 12 ноября.

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Машина полностью

По данным следствия, женщина села за руль пьяной. С собой она взяла дочь, которой один год и десять месяцев, и семилетнего сына. Водитель не справилась с управлением. Автомобиль опрокинулся. Женщину с детьми госпитализировали. Проверка показала, что содержание алкоголя в организме матери более чем в девять раз превышало допустимую норму.

Разбитый автомобиль. Фото: полиция Одесщины

Что угрожает женщине

Полицейские эвакуировали автомобиль на арестплощадку, а в отношении водителя составили админпротоколы и направили их в суд. Помимо пьяного вождения ее обвиняют в уклонении от родительских обязанностей. За это нарушение предусмотрен штраф на сумму от 850 до 1,7 тыс. грн.

Напомним, в ДТП в Одесской области погиб мотоциклист. Также на Харьковщине столкнулись сразу четыре автомобиля.