Смертельна ДТП з мотоблоком у Савранській громаді

Нетверезий водій мотоблока спричинив смерть пасажира на Одещині. Фото: Національна поліція України

На Одещині сталася смертельна аварія з мотоблоком. Під час руху від’єднався напівпричіп, на якому їхали двоє пасажирів, один отримав важкі травми й помер до приїзду медиків.

Про це у суботу, 13 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

Місце аварії. Фото: Національна поліція України

Аварія на Одещині

За інформацією поліції, ДТП сталася близько 16-ї години у Савранській громаді Подільського району. За кермом мотоблока був 33-річний житель громади. Разом із ним їхали його дружина та дядько. Коли причіп від’єднався, родича смертельно травмувало. Подружжя, яке перебувало поруч, не постраждало.

Поліцейські перевірили водія, виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Яке покарання за смертельну ДТП

Справу кваліфікували за статтею порушення правил, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області солдат у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію, внаслідок якої загинула дитина. Також ми писали, що напередодні на Франківщині сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні.