Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині п’яний водій мотоблока втратив причіп — є загиблі

На Одещині п’яний водій мотоблока втратив причіп — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 11:55
Смертельна ДТП з мотоблоком у Савранській громаді
Нетверезий водій мотоблока спричинив смерть пасажира на Одещині. Фото: Національна поліція України

На Одещині сталася смертельна аварія з мотоблоком. Під час руху від’єднався напівпричіп, на якому їхали двоє пасажирів, один отримав важкі травми й помер до приїзду медиків.

Про це у суботу, 13 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

Реклама
Читайте також:
На Одещині п’яний водій мотоблока втратив причіп — є загиблі - фото 1
Місце аварії. Фото: Національна поліція України

Аварія на Одещині

За інформацією поліції, ДТП сталася близько 16-ї години у Савранській громаді Подільського району. За кермом мотоблока був 33-річний житель громади. Разом із ним їхали його дружина та дядько. Коли причіп від’єднався, родича смертельно травмувало. Подружжя, яке перебувало поруч, не постраждало.

Поліцейські перевірили водія, виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Яке покарання за смертельну ДТП

Справу кваліфікували за статтею порушення правил, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі триває слідство. 

Нагадаємо, в Івано-Франківській області солдат у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію, внаслідок якої загинула дитина. Також ми писали, що напередодні на Франківщині сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. 

ДТП Одеса смерть аварія Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації