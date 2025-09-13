Видео
На Одесчине пьяный водитель потерял прицеп — есть погибшие

На Одесчине пьяный водитель потерял прицеп — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 11:55
Смертельное ДТП с мотоблоком в Савранской общине
Нетрезвый водитель мотоблока стал причиной смерти пассажира в Одесской области. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области произошла смертельная авария с мотоблоком. Во время движения отсоединился полуприцеп, на котором ехали двое пассажиров, один получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Читайте также:
На Одещині п’яний водій мотоблока втратив причіп — є загиблі - фото 1
Место аварии. Фото: Национальная полиция Украины

Авария в Одесской области

По информации полиции, ДТП произошло около 16 часов в Савранской общине Подольского района. За рулем мотоблока был 33-летний житель общины. Вместе с ним ехали его жена и дядя. Когда прицеп отсоединился, родственника смертельно травмировало. Супруги, которые находились рядом, не пострадали.

Полицейские проверили водителя, оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Какое наказание за смертельное ДТП

Дело квалифицировали по статье нарушение правил, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, в Ивано-Франковской области солдат в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию, в результате которой погиб ребенок. Также мы писали, что накануне на Франковщине произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
