П’яний водій перекинув авто на Одещині — п’ятеро постраждалих

Авто після ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Поблизу села Михайло-Олександрівка на Одещині сталася серйозна ДТП. 21-річний водій "ВАЗу" не впорався з керуванням і перекинув автомобіль, у салоні якого було п’ятеро пасажирів. Троє з них — неповнолітні. Водій був п’яним, норма алкоголю перевищена у три з половиною рази.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

П'яна ДТП

Аварія сталася близько опівночі на в’їзді до села Михайло-Олександрівка Березівської громади. За попередніми даними, 21-річний керманич автомобіля "ВАЗ", рухаючись у напрямку Березівки, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинув транспортний засіб. У результаті ДТП п’ятеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх, дістали травми різного ступеня тяжкості.

Усіх постраждалих доставили до лікарні. Сам водій отримав лише подряпини та забої. Перевірка показала, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в його крові перевищував норму у 3,5 раза.

Машина після ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримали згідно зі ст. 208 КПК. За такі дії водієві загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років. Якщо внаслідок ДТП виявляться тяжчі травми або загибель людей, покарання можуть посилити — аж до десяти чи дванадцяти років ув’язнення.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі призначили низку експертиз, щоб з’ясувати всі обставини аварії.

Молодик, який влаштував ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що відомий футболіст збив людину. Також ми писали, що на Одещині втеча за кордон закінчилася аварією.