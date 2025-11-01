Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині п’яний водій влаштував ДТП — постраждали діти

На Одещині п’яний водій влаштував ДТП — постраждали діти

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 14:44
Оновлено: 14:44
П’яний водій перекинув авто на Одещині — п’ятеро постраждалих
Авто після ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Поблизу села Михайло-Олександрівка на Одещині сталася серйозна ДТП. 21-річний водій "ВАЗу" не впорався з керуванням і перекинув автомобіль, у салоні якого було п’ятеро пасажирів. Троє з них — неповнолітні. Водій був п’яним, норма алкоголю перевищена у три з половиною рази.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

П'яна ДТП

Аварія сталася близько опівночі на в’їзді до села Михайло-Олександрівка Березівської громади. За попередніми даними, 21-річний керманич автомобіля "ВАЗ", рухаючись у напрямку Березівки, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинув транспортний засіб. У результаті ДТП п’ятеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх, дістали травми різного ступеня тяжкості.

Усіх постраждалих доставили до лікарні. Сам водій отримав лише подряпини та забої. Перевірка показала, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в його крові перевищував норму у 3,5 раза.

На Одещині сталася серйозна аварія
Машина після ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримали згідно зі ст. 208 КПК. За такі дії водієві загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років. Якщо внаслідок ДТП виявляться тяжчі травми або загибель людей, покарання можуть посилити — аж до десяти чи дванадцяти років ув’язнення.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі призначили низку експертиз, щоб з’ясувати всі обставини аварії.

На Одещині сталася серйозна аварія
Молодик, який влаштував ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що відомий футболіст збив людину. Також ми писали, що на Одещині втеча за кордон закінчилася аварією.

ДТП Одеса аварія Одеська область Новини Одеси водій
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації