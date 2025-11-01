Пьяный водитель перевернул авто в Одесской области - пятеро пострадавших

На Одесчине пьяный водитель устроил ДТП — пострадали дети
Вблизи села Михайло-Александровка в Одесской области произошло серьезное ДТП. 21-летний водитель "ВАЗа" не справился с управлением и перевернул автомобиль, в салоне которого было пятеро пассажиров. Трое из них - несовершеннолетние. Водитель был пьян, норма алкоголя превышена в три с половиной раза.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Пьяное ДТП
Авария произошла около полуночи на въезде в село Михайло-Александровка Березовской громады. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь в направлении Березовки, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и перевернул транспортное средство. В результате ДТП пятеро пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.
Всех пострадавших доставили в больницу. Сам водитель получил лишь царапины и ушибы. Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови превышал норму в 3,5 раза.
Как накажут
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали согласно ст. 208 УПК. За такие действия водителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до десяти лет. Если в результате ДТП окажутся более тяжелые травмы или гибель людей, наказание могут ужесточить — вплоть до десяти или двенадцати лет заключения.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.
