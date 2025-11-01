Видео
На Одесчине пьяный водитель устроил ДТП — пострадали дети

На Одесчине пьяный водитель устроил ДТП — пострадали дети

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 14:44
обновлено: 14:44
Пьяный водитель перевернул авто в Одесской области - пятеро пострадавших
Авто после ДТП в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Вблизи села Михайло-Александровка в Одесской области произошло серьезное ДТП. 21-летний водитель "ВАЗа" не справился с управлением и перевернул автомобиль, в салоне которого было пятеро пассажиров. Трое из них - несовершеннолетние. Водитель был пьян, норма алкоголя превышена в три с половиной раза.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Пьяное ДТП

Пьяное ДТП

Авария произошла около полуночи на въезде в село Михайло-Александровка Березовской громады. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь в направлении Березовки, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и перевернул транспортное средство. В результате ДТП пятеро пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

Всех пострадавших доставили в больницу. Сам водитель получил лишь царапины и ушибы. Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови превышал норму в 3,5 раза.

На Одещині сталася серйозна аварія
Машина после ДТП в Одесской области, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали согласно ст. 208 УПК. За такие действия водителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до десяти лет. Если в результате ДТП окажутся более тяжелые травмы или гибель людей, наказание могут ужесточить — вплоть до десяти или двенадцати лет заключения.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

На Одещині сталася серйозна аварія
Молодой человек, который устроил ДТП, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы сообщали, что известный футболист сбил человека. Также мы писали, что на Одесчине бегство за границу закончилось аварией.

ДТП Одесса авария Одесская область Новости Одессы водитель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
