Побег за границу под Одессой закончился кюветом

Дата публикации 24 октября 2025 15:20
обновлено: 15:46
Побег в Молдову под Одессой закончился в кювете
Авто, которое попало в ДТП в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области группа мужчин пыталась незаконно попасть в Молдову, но их поездка завершилась в кювете. Автомобиль перевернулся недалеко от границы, пострадали семь человек. Всех задержали пограничники.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы.

Читайте также:

Что произошло

Вблизи границы в Раздельнянском районе пограничники обнаружили авто, которое двигалось в сторону Молдовы. Увидев военных, водитель резко ускорился, не справился с управлением и слетел в кювет. Машина перевернулась. В салоне находились шестеро пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести. Пограничники оказали им домедицинскую помощь, вызвали скорую и полицию.

Выяснилось, что мужчины планировали незаконно пересечь государственную границу. Они обратились к администратору телеграм-канал, который пообещал "помощь" за 25 тысяч долларов. Деньги перечислили на криптокошелек посредника. Для побега организатор предоставил внедорожник румынской регистрации, на который установили украинские номерные знаки от другого авто. Все задержанные — граждане Украины.

На Одещині ухилянти потрапили в ДТП
Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Фото: Государственная пограничная служба

Как накажут

На нарушителей составили административные протоколы по статье 204-1 КУоАП — "Незаконное пересечение или попытка пересечения государственной границы". Она предусматривает штраф от 3400 до 8500 гривен или админарест до 15 суток с возможной конфискацией транспортного средства. Дела переданы в суд.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области приговор получил пограничник, который помогал мужчинам бежать за границу. Также мы писали, что в Одессе медики ТЦК продавали фиктивные справки.

ДТП Одесса Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
