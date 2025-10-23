Пограничника в Одесской области осудили за "платный" выезд мужчин

Задержание пограничника. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области пограничник наладил схему незаконного выезда мужчин призывного возраста в Молдову. За беспрепятственный проезд он требовал деньги. Однако его сделку разоблачили, теперь он отбывает наказание.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали дела

По материалам следствия, пограничник договорился со знакомым предпринимателем о перевозке мужчин через транзитный участок трассы "Одесса-Рени", проходящий по территории Молдовы. С начала полномасштабного вторжения РФ на этом участке действуют режимные ограничения, поэтому военнообязанные не имеют права выезжать без разрешения территориальных центров комплектования. За каждого пассажира пограничник требовал по 300 долларов США.

Как наказали

Детективы Государственного бюро расследований разоблачили и пресекли незаконную схему. Беляевский районный суд Одесской области признал мужчину виновным в получении неправомерной выгоды (ч.1 ст.368 УК Украины) и приговорил к двум годам лишения свободы.

