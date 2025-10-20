Румынский катер переплыл украинскую границу на Дунае

Пограничники с иностранцем, которого задержали. Фото: Государственная пограничная служба

На Дунае пограничники задержали румынского рыбака, который случайно нарушил государственную границу Украины. Мужчина объяснил, что навигационные приборы дали сбой, и он перепутал устья реки. Нарушителя передали румынской стороне.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Незаконное пересечение

Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Румынии на катере, который нарушил украинскую границу на Дунае. Как выяснилось, рыбак вышел из Констанцы и планировал рыбалку в районе румынской Переправы. Из-за сбоя навигационных приборов он потерял ориентир и случайно заплыл во внутренние воды Украины.

За нарушение государственной границы на него составлен протокол по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Мужчину в порядке реадмиссии вернули румынской стороне. Ему грозит штраф от 3 400 до 8 500 грн, или административный арест до 15 суток. Кроме того, у него могут конфисковать орудия и средства правонарушения.

