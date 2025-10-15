Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области не пустили иностранца с запрещенной символикой

В Одесской области не пустили иностранца с запрещенной символикой

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 17:50
Иностранца с символикой "Вагнера" не пустили в Украину
КПП "Орловка" в Одесской области. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В Одесскую область пытался попасть иностранец, который хотел провезти вещи с пропагандистской символикой, связанной с российской группировкой "Вагнер" и Приднестровьем. Мужчину не пустили в Украину.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама
Читайте также:

Задержание иностранца

В пункте пропуска "Орловка" пограничники Измаильского отряда остановили 21-летнего иностранца, который пытался пересечь государственную границу Украины. Во время осмотра его автомобиля в дверце обнаружили сувенирную продукцию с изображением российского незаконного вооруженного формирования ЧВК "Вагнер". Кроме того, среди вещей был флаг так называемой Приднестровской Молдавской Республики — образования, которое поддерживает Россия.

Все эти предметы имеют запрещенную в Украине символику. После проверки пограничники приняли решение запретить мужчине въезд на территорию Украины сроком на три года.

Подобные нарушения

С начала года только Измаильский пограничный отряд разоблачил 23 иностранцев, которые пытались провезти в Украину предметы с символикой страны-агрессора или незаконных формирований. Всем этим лицам также запрещен въезд.

Напомним, мы писали, что два румынских катера нарушили границу с Украиной. Также мы сообщали, что Румыния вводит новые правила для украинских водителей.

Одесса КПП Одесская область Новости Одессы российская символика символика
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации