Иностранца с символикой "Вагнера" не пустили в Украину

КПП "Орловка" в Одесской области. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В Одесскую область пытался попасть иностранец, который хотел провезти вещи с пропагандистской символикой, связанной с российской группировкой "Вагнер" и Приднестровьем. Мужчину не пустили в Украину.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама

Читайте также:

Задержание иностранца

В пункте пропуска "Орловка" пограничники Измаильского отряда остановили 21-летнего иностранца, который пытался пересечь государственную границу Украины. Во время осмотра его автомобиля в дверце обнаружили сувенирную продукцию с изображением российского незаконного вооруженного формирования ЧВК "Вагнер". Кроме того, среди вещей был флаг так называемой Приднестровской Молдавской Республики — образования, которое поддерживает Россия.

Все эти предметы имеют запрещенную в Украине символику. После проверки пограничники приняли решение запретить мужчине въезд на территорию Украины сроком на три года.

Подобные нарушения

С начала года только Измаильский пограничный отряд разоблачил 23 иностранцев, которые пытались провезти в Украину предметы с символикой страны-агрессора или незаконных формирований. Всем этим лицам также запрещен въезд.

Напомним, мы писали, что два румынских катера нарушили границу с Украиной. Также мы сообщали, что Румыния вводит новые правила для украинских водителей.