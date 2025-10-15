Відео
Україна
Одеса На Одещині не пустили іноземця із забороненою символікою

На Одещині не пустили іноземця із забороненою символікою

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:50
Іноземця з символікою «Вагнера» не пустили в Україну
КПП "Орлівка" на Одещині. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

До Одещини намагався потрапити іноземець, який хотів провезти речі з пропагандистською символікою, пов’язаною з російським угрупованням "Вагнер" та Придністров’ям. Чоловіка не пустили до України.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Затримання іноземця

У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники Ізмаїльського загону зупинили 21-річного іноземця, який намагався перетнути державний кордон України. Під час огляду його автомобіля у дверцятах виявили сувенірну продукцію із зображенням російського незаконного збройного формування ПВК "Вагнер". Крім того, серед речей був прапор так званої Придністровської Молдавської Республіки — утворення, яке підтримує Росія.

Усі ці предмети мають заборонену в Україні символіку. Після перевірки прикордонники ухвалили рішення заборонити чоловікові в’їзд на територію України строком на три роки.

Подібні порушення

З початку року лише Ізмаїльський прикордонний загін викрив 23 іноземців, які намагалися провезти в Україну предмети із символікою країни-агресора або незаконних формувань. Усім цим особам також заборонено в’їзд.

Нагадаємо, ми писали, що два Румунські катери порушили кордон з Україною. Також ми повідомляли, що Румунія вводить нові правила для українських водіїв.

Одеса КПП Одеська область Новини Одеси російська символіка символіка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
