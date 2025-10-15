Іноземця з символікою «Вагнера» не пустили в Україну

КПП "Орлівка" на Одещині. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

До Одещини намагався потрапити іноземець, який хотів провезти речі з пропагандистською символікою, пов’язаною з російським угрупованням "Вагнер" та Придністров’ям. Чоловіка не пустили до України.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Затримання іноземця

У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники Ізмаїльського загону зупинили 21-річного іноземця, який намагався перетнути державний кордон України. Під час огляду його автомобіля у дверцятах виявили сувенірну продукцію із зображенням російського незаконного збройного формування ПВК "Вагнер". Крім того, серед речей був прапор так званої Придністровської Молдавської Республіки — утворення, яке підтримує Росія.

Усі ці предмети мають заборонену в Україні символіку. Після перевірки прикордонники ухвалили рішення заборонити чоловікові в’їзд на територію України строком на три роки.

Подібні порушення

З початку року лише Ізмаїльський прикордонний загін викрив 23 іноземців, які намагалися провезти в Україну предмети із символікою країни-агресора або незаконних формувань. Усім цим особам також заборонено в’їзд.

