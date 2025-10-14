Румунські рибалки перетнули кордон України на Дунаї

Затримані рибалки з Румунії. Фото: Державна прикордонна служба

На Дунаї українські прикордонники затримали два румунські катери, що порушили державний кордон. Події сталися з різницею у кілька годин. Як виявилося, чоловіки просто заблукали під час риболовлі.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Невдала риболовля

Прикордонники Ізмаїльського загону протягом доби зупинили два випадки незаконного перетину державного кордону України на річці Дунай. Обидва катери з Румунії опинилися у внутрішніх водах України, не маючи при собі ні карт, ні навігаційних пристроїв.

"Як з’ясувалося, обидва екіпажі вийшли на водойму для риболовлі, але при собі карт та навігаційних пристроїв не мали. Через це чоловіки втратили орієнтир, переплутали гирла Дунаю та випадково опинилися у внутрішніх водах України", — кажуть українські прикордонники.

Щодо чотирьох громадян Румунії склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адмінправопорушення — "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Після оформлення документів усіх порушників передали румунській стороні в порядку реадмісії.

