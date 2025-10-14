Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Порушення кордону — на Одещині затримали два румунські катери

Порушення кордону — на Одещині затримали два румунські катери

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 09:55
Румунські рибалки перетнули кордон України на Дунаї
Затримані рибалки з Румунії. Фото: Державна прикордонна служба

На Дунаї українські прикордонники затримали два румунські катери, що порушили державний кордон. Події сталися з різницею у кілька годин. Як виявилося, чоловіки просто заблукали під час риболовлі.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама
Читайте також:

Невдала риболовля

Прикордонники Ізмаїльського загону протягом доби зупинили два випадки незаконного перетину державного кордону України на річці Дунай. Обидва катери з Румунії опинилися у внутрішніх водах України, не маючи при собі ні карт, ні навігаційних пристроїв.

"Як з’ясувалося, обидва екіпажі вийшли на водойму для риболовлі, але при собі карт та навігаційних пристроїв не мали. Через це чоловіки втратили орієнтир, переплутали гирла Дунаю та випадково опинилися у внутрішніх водах України", — кажуть українські прикордонники.

Щодо чотирьох громадян Румунії склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адмінправопорушення — "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Після оформлення документів усіх порушників передали румунській стороні в порядку реадмісії.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Румунія ввела нові правила перетину кордону. Також ми писали, що стало відомо коли Одеса побачить нові корвети.

Одеса Румунія прикордонники Одеська область Дунай Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації