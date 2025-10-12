Навчання українських моряків за кордоном: строки та обмеження

Корвет «Гетьман Іван Мазепа» (F-211). Фото: кадр з відео

Верховна Рада дозволила українським морякам офіційно проходити службу за межами країни. Тепер навчання екіпажів відбуваються відкрито й законно — у Туреччині, Британії та інших країнах. Це рішення важливе для майбутньої безпеки Одещини, адже саме ці моряки готуються повернутися до Чорного моря з новими кораблями, зброєю та досвідом.

Про це у неділю, 12 жовтня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Скільки тривають навчання військових моряків

Дмитро Плетенчук зазначає, що це не швидкий процес. Спершу військові готують базу: відбір, мова, індивідуальні навички. Далі знайомляться з технікою, якої в нашому строю раніше не було. Лише після цього стартує колективна підготовка на борту та довге "притирання" великого екіпажу.

"Насправді це не просто навчання, це фактично вони мають освоїти нові зразки озброєння. Перед тим вони мають опанувати іноземну мову, після того починають проходити колективну підготовку фактично вже на кораблі", — каже Плетенчук.

Операції готують на майбутнє

За його словами, не варто очікувати й швидких виходів у Чорне море, адже навіть країни НАТО у мирний час витрачають на злагодження понад рік. Україну ж додатково стримує міжнародно-правовий фактор — закриті протоки для сторін, що воюють.

"Діє Конвенція Монтре 36 року, яка забороняє прохід кораблів воюючих країн через турецькі протоки. Тому ми готуємося уже до майбутніх операцій", — додав речник.

Законопроєкт № 14059: що відомо

9 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14059, який надає правову основу для направлення підрозділів Збройних сил України, зокрема ВМС, до інших держав під час воєнного стану.

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили дронами по газовій інфраструктурі на Одещині. Також в ДСНС показали наслідки атаки на Одеський регіон.