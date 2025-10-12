Обучение украинских моряков за рубежом: сроки и ограничения

Корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211). Фото: кадр из видео

Верховная Рада разрешила украинским морякам официально проходить службу за пределами страны. Теперь обучение экипажей проходят открыто и законно — в Турции, Британии и других странах. Это решение важно для будущей безопасности Одесской области, ведь именно эти моряки готовятся вернуться в Черное море с новыми кораблями, оружием и опытом.

Об этом в воскресенье, 12 октября, в эфире телеканала "Ми — Україна" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Сколько продолжаются учения военных моряков

Дмитрий Плетенчук отмечает, что это не быстрый процесс. Сначала военные готовят базу: отбор, язык, индивидуальные навыки. Далее знакомятся с техникой, которой в нашем строю раньше не было. Только после этого стартует коллективная подготовка на борту и долгая "притирка" большого экипажа.

"На самом деле это не просто обучение, это фактически они должны освоить новые образцы вооружения. Перед тем они должны овладеть иностранным языком, после того начинают проходить коллективную подготовку фактически уже на корабле", — говорит Плетенчук.

Операции готовят на будущее

По его словам, не стоит ожидать и быстрых выходов в Черное море, ведь даже страны НАТО в мирное время тратят на слаживание более года. Украину же дополнительно сдерживает международно-правовой фактор — закрытые проливы для воюющих сторон.

"Действует Конвенция Монтре 36 года, которая запрещает проход кораблей воюющих стран через турецкие проливы. Поэтому мы готовимся уже к будущим операциям", — добавил спикер.

Законопроект № 14059: что известно

9 октября Верховная Рада приняла законопроект № 14059, который предоставляет правовую основу для направления подразделений Вооруженных сил Украины, в частности ВМС, в другие государства во время военного положения.

9 октября Верховная Рада приняла законопроект № 14059, который предоставляет правовую основу для направления подразделений Вооруженных сил Украины, в частности ВМС, в другие государства во время военного положения.