Румынские рыбаки пересекли границу Украины на Дунае

Задержаны рыбаки из Румынии. Фото: Государственная пограничная служба

На Дунае украинские пограничники задержали два румынских катера, нарушивших государственную границу. События произошли с разницей в несколько часов. Как оказалось, мужчины просто заблудились во время рыбалки.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Неудачная рыбалка

Пограничники Измаильского отряда в течение суток остановили два случая незаконного пересечения государственной границы Украины на реке Дунай. Оба катера из Румынии оказались во внутренних водах Украины, не имея при себе ни карт, ни навигационных устройств.

"Как выяснилось, оба экипажа вышли на водоем для рыбалки, но при себе карт и навигационных устройств не имели. Из-за этого мужчины потеряли ориентир, перепутали устья Дуная и случайно оказались во внутренних водах Украины", — говорят украинские пограничники.

В отношении четырех граждан Румынии составили административные протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". После оформления документов всех нарушителей передали румынской стороне в порядке реадмиссии.

