Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Румунський катер порушив український кордон — деталі

Румунський катер порушив український кордон — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 14:25
Оновлено: 14:54
Румунський катер переплив український кордон на Дунаї
Прикордонники з іноземцем, якого затримали. Фото: Державна прикордонна служба

На Дунаї прикордонники затримали румунського рибалку, який випадково порушив державний кордон України. Чоловік пояснив, що навігаційні прилади дали збій, і він переплутав гирла річки. Порушника передали румунській стороні.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама
Читайте також:

Незаконний перетин

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Румунії на катері, який порушив український кордон на Дунаї. Як з’ясувалося, рибалка вийшов з Констанци та планував риболовлю в районі румунської Переправи. Через збій навігаційних приладів він втратив орієнтир і випадково заплив у внутрішні води України.

За порушення державного кордону на нього складено протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Чоловіка у порядку реадмісії повернули румунській стороні. Йому загрожує штраф від 3 400 до 8 500 грн, або адміністративний арешт до 15 діб. Крім того, у нього можуть конфіскувати знаряддя та засоби правопорушення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що минулого тижня прикордонники затримали два румунські катери, які незаконно порушили кордон з Україною. Також ми писали, що 41-річний житель Ізмаїла допомагав чоловікав вплав тікати через Дунай.

Одеса кордон Одеська область Дунай Новини Одеси Румунія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації