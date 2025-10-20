Румунський катер переплив український кордон на Дунаї

Прикордонники з іноземцем, якого затримали. Фото: Державна прикордонна служба

На Дунаї прикордонники затримали румунського рибалку, який випадково порушив державний кордон України. Чоловік пояснив, що навігаційні прилади дали збій, і він переплутав гирла річки. Порушника передали румунській стороні.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама

Читайте також:

Незаконний перетин

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Румунії на катері, який порушив український кордон на Дунаї. Як з’ясувалося, рибалка вийшов з Констанци та планував риболовлю в районі румунської Переправи. Через збій навігаційних приладів він втратив орієнтир і випадково заплив у внутрішні води України.

За порушення державного кордону на нього складено протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Чоловіка у порядку реадмісії повернули румунській стороні. Йому загрожує штраф від 3 400 до 8 500 грн, або адміністративний арешт до 15 діб. Крім того, у нього можуть конфіскувати знаряддя та засоби правопорушення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що минулого тижня прикордонники затримали два румунські катери, які незаконно порушили кордон з Україною. Також ми писали, що 41-річний житель Ізмаїла допомагав чоловікав вплав тікати через Дунай.