Україна
Главная Одесса На Одесчине военный в СЗЧ вез мужчину за границу — наказание

На Одесчине военный в СЗЧ вез мужчину за границу — наказание

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 01:33
обновлено: 16:34
В Одесской области морпеху дали 7 лет за переправку через границу мужчин
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащего осудили за попытку незаконно переправить мужчину через государственную границу за деньги. Правоохранители задержали его с "клиентом" по дороге к границе, в суде обвиняемый признал вину и раскаялся.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Предлагал выезд за границу за деньги

Из материалов следствия известно, что старший матрос из Одесской области предложил знакомому выехать в Молдову без законных оснований за 2 000 долларов США. 22 мая и 1 июня он получил два задатка. Позже обвиняемый сопровождал мужчину по маршруту Усатово — Затишье — Захаровка, а дальше такси до села Казацкое Раздельнянского района. Там их и задержали правоохранители.

Военный раскаялся

В суде военный полностью признал вину, объяснил, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения семьи, и заявил о раскаянии. Также подтвердил, что еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть.

Какой приговор за незаконную переправку через госграницу

Суд квалифицировал действия по статье организация незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений. Мужчине назначено 7 лет лишения свободы, конфискация всего имущества и 2 года запрета занимать должности в государственной, пограничной и таможенной службах.

Напомним, суд Одессы признал виновным горожанина в государственной измене за передачу в Telegram данных о расположении украинских военных. Также мы писали, что в Одесской области пьяный водитель не справился с управлением и насмерть сбил женщину.

