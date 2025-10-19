ДТП в Беляевке: пьяный водитель Skoda насмерть сбил женщину

Место смертельной аварии в Одесской области. Фото иллюстративное: Нацполиция

Трагическая авария произошла утром 19 октября в Одесской области. Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на женщину, которая шла по обочине. Пешеход погиб на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

ДТП в Одесской области

Как сообщили полицейские, за рулем был 44-летний мужчина, который сел за руль навеселе. Предварительно установлено, что он не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил женщину. Удар был настолько сильным, что авто слетело в ограждение и перевернулось.

"Проверка водителя на состояние опьянения показала положительный результат — он был пьян", — рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.

Какое наказание за совершение ДТП

На месте работали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Водителя задержали сразу. Ему уже готовят подозрение по статье нарушение ПДД, предусматривающей до 10 лет заключения и лишение права управления на такой же срок.

Полиция проводит экспертизы, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Правоохранители в очередной раз призывают водителей не садиться за руль пьяными.

Напомним, в Одесской области легковушка насмерть сбила 73-летнего велосипедиста, который двигался впереди в том же направлении. Также мы писали, что полицейские составили протокол на мать из-за прогулов школы детей.