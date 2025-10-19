ДТП у Біляївці: п’яний водій Skoda на смерть збив жінку

Місце смертельної аварії на Одещині. Фото ілюстративне: Нацполіція

Трагічна аварія сталася вранці 19 жовтня на Одещині. Водій автомобіля не впорався з керуванням і наїхав на жінку, яка йшла узбіччям. Пішохідка загинула на місці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

ДТП на Одещині

Як повідомили поліцейські, за кермом був 44-річний чоловік, який сів за руль напідпитку. Попередньо встановлено, що він не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де збив жінку. Удар був настільки сильним, що авто злетіло в огорожу і перекинулося.

"Перевірка водія на стан сп’яніння показала позитивний результат — він був п’яний", — розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

Яке покарання за спричинення ДТП

На місці працювали слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Водія затримали одразу. Йому вже готують підозру за статтею порушення ПДР, що передбачає до 10 років ув’язнення та позбавлення права керування на такий самий строк.

Поліція проводить експертизи, аби встановити всі обставини ДТП.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв не сідати за кермо напідпитку.

Нагадаємо, на Одещині легковик на смерть збив 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку. Також ми писали, що поліцейські склали протокол на матір через прогули школи дітей.