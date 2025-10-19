Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині п’яний водій збив жінку на смерть — подробиці аварії

На Одещині п’яний водій збив жінку на смерть — подробиці аварії

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 14:14
Оновлено: 13:53
ДТП у Біляївці: п’яний водій Skoda на смерть збив жінку
Місце смертельної аварії на Одещині. Фото ілюстративне: Нацполіція

Трагічна аварія сталася вранці 19 жовтня на Одещині. Водій автомобіля не впорався з керуванням і наїхав на жінку, яка йшла узбіччям. Пішохідка загинула на місці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

ДТП на Одещині

Як повідомили поліцейські, за кермом був 44-річний чоловік, який сів за руль напідпитку. Попередньо встановлено, що він не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де збив жінку. Удар був настільки сильним, що авто злетіло в огорожу і перекинулося.

"Перевірка водія на стан сп’яніння показала позитивний результат — він був п’яний", — розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

Яке покарання за спричинення ДТП

На місці працювали слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Водія затримали одразу. Йому вже готують підозру за статтею порушення ПДР, що передбачає до 10 років ув’язнення та позбавлення права керування на такий самий строк.

Поліція проводить експертизи, аби встановити всі обставини ДТП.
Правоохоронці вкотре закликають водіїв не сідати за кермо напідпитку.

Нагадаємо, на Одещині легковик на смерть збив 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку. Також ми писали, що поліцейські склали протокол на матір через прогули школи дітей.

ДТП Одеса смерть аварія Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації