Поліція на Одещині покарала матір за прогули дітей у школі

Поліція складає протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

Поліцейські Одещини перевірили, як живуть сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах. У більшості все гаразд, але в одній родині діти систематично не відвідували школу, не робили домашні завдання та порушували дисципліну.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Діти не відвідували школу

Поліцейські Подільського району разом із представниками служби у справах дітей відвідали близько 20 родин у Куяльницькій, Любашівській, Зеленогірській та Савранській громадах. Мета — перевірити умови, у яких виховуються діти, та допомогти родинам, які потребують підтримки.

Більшість батьків належно дбають про дітей. Але в одній із родин з’ясувалося, що діти систематично пропускали уроки, не виконували домашніх завдань і мали проблеми з дисципліною в школі.

Яке покарання матері

Правоохоронці склали протокол на матір статтею ухилення від виконання батьківських обов’язків. Матеріали вже направлено до суду.

За перше порушення закон передбачає попередження або штраф до 1700 гривень. Якщо це станеться повторно протягом року, покарання може зрости до 5100 гривень.

Зазначимо, подібні перевірки відбулися й у Березівському районі — у Курісовській громаді. Там правоохоронці відвідали 17 родин. У п’яти сім’ях умови проживання були незадовільними: бруд, відсутність робочих місць для навчання, діти — не за сезоном одягнені. І тут поліція склала протоколи та провела профілактичні бесіди.

Нагадаємо, в Одеській області майже пів сотні громадян офіційно отримали статус постраждалих від торгівлі людьми у зв’язку з воєнними злочинами Росії. Також ми писали, що на Одещині легковик наїхав на 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку.