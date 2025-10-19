Полиция в Одесской области наказала мать за прогулы детей в школе

Полиция составляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

Полицейские Одесской области проверили, как живут семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. В большинстве все в порядке, но в одной семье дети систематически не посещали школу, не делали домашние задания и нарушали дисциплину.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Дети не посещали школу

Полицейские Подольского района вместе с представителями службы по делам детей посетили около 20 семей в Куяльницкой, Любашевской, Зеленогорской и Савранской громадах. Цель — проверить условия, в которых воспитываются дети, и помочь семьям, нуждающимся в поддержке.

Большинство родителей должным образом заботятся о детях. Но в одной из семей выяснилось, что дети систематически пропускали уроки, не выполняли домашние задания и имели проблемы с дисциплиной в школе.

Какое наказание матери

Правоохранители составили протокол на мать по статье уклонение от выполнения родительских обязанностей. Материалы уже направлены в суд.

За первое нарушение закон предусматривает предупреждение или штраф до 1700 гривен. Если это произойдет повторно в течение года, наказание может вырасти до 5100 гривен.

Отметим, подобные проверки прошли и в Березовском районе — в Курисовской громаде. Там правоохранители посетили 17 семей. В пяти семьях условия проживания были неудовлетворительными: грязь, отсутствие рабочих мест для обучения, дети — не по сезону одеты. И здесь полиция составила протоколы и провела профилактические беседы.

