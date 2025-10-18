Жертвы торговли людьми в Одесской области: сколько пострадали во время войны

У человека связаны руки. Фото иллюстративное: south.euneighbours.eu

В Одесской области почти полсотни граждан официально получили статус пострадавших от торговли людьми в связи с военными преступлениями России. Среди них — военнопленные и гражданские, которых эксплуатировали во время боевых действий. Все пострадавшие — мужчины.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Одесской областной военной администрации.

Одесситы в рабстве в РФ

По их данным, по состоянию на 1 октября 2025 года в Одесской области 45 граждан получили статус пострадавших от торговли людьми в контексте военных преступлений РФ, квалифицированных по статье 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

Среди них 23 гражданских пленных и 22 военнопленных. Все пострадали от смешанной формы эксплуатации — принудительного использования в вооруженных конфликтах и трудового труда.

Чаще всего это трудовая или сексуальная эксплуатация, принудительное попрошайничество, торговля органами или использование людей в вооруженных конфликтах.

Куда обращаться за помощью

В ведомстве отмечают, если вы или ваши близкие пострадали от торговли людьми, можно обратиться в Департамент социальной и семейной политики Одесской ОГА по адресу: ул. Канатная, 83, или по телефону (048) 753-11-94.

