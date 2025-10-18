Жертви торгівлі людьми на Одещині: скільки постраждали під час війни

У людини зв'язані руки. Фото ілюстративне: south.euneighbours.eu

В Одеській області майже пів сотні громадян офіційно отримали статус постраждалих від торгівлі людьми у зв’язку з воєнними злочинами Росії. Серед них — військовополонені та цивільні, яких експлуатували під час бойових дій. Усі постраждалі — чоловіки.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Одесити в рабстві у РФ

За їхніми даними, станом на 1 жовтня 2025 року в Одеській області 45 громадян отримали статус постраждалих від торгівлі людьми в контексті воєнних злочинів РФ, кваліфікованих за статтею 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

Серед них 23 цивільні полонені та 22 військовополонені. Усі постраждали від змішаної форми експлуатації — примусового використання у збройних конфліктах та трудової праці.

Найчастіше це трудова або сексуальна експлуатація, примусове жебракування, торгівля органами чи використання людей у збройних конфліктах.

Куди звертатися за допомогою

У відомстві наголошують, якщо ви або ваші близькі постраждали від торгівлі людьми, можна звернутися до Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОДА за адресою: вул. Канатна, 83, або за телефоном (048) 753-11-94.

