Головна Одеса Чоловіки з Одещини потрапили в рабство у РФ — скільки жертв

Чоловіки з Одещини потрапили в рабство у РФ — скільки жертв

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 11:54
Оновлено: 11:34
Жертви торгівлі людьми на Одещині: скільки постраждали під час війни
У людини зв'язані руки. Фото ілюстративне: south.euneighbours.eu

В Одеській області майже пів сотні громадян офіційно отримали статус постраждалих від торгівлі людьми у зв’язку з воєнними злочинами Росії. Серед них — військовополонені та цивільні, яких експлуатували під час бойових дій. Усі постраждалі — чоловіки.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Читайте також:

Одесити в рабстві у РФ

За їхніми даними, станом на 1 жовтня 2025 року в Одеській області 45 громадян отримали статус постраждалих від торгівлі людьми в контексті воєнних злочинів РФ, кваліфікованих за статтею 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

Серед них 23 цивільні полонені та 22 військовополонені. Усі постраждали від змішаної форми експлуатації — примусового використання у збройних конфліктах та трудової праці.

Найчастіше це трудова або сексуальна експлуатація, примусове жебракування, торгівля органами чи використання людей у збройних конфліктах.

Куди звертатися за допомогою

У відомстві наголошують, якщо ви або ваші близькі постраждали від торгівлі людьми, можна звернутися до Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОДА за адресою: вул. Канатна, 83, або за телефоном (048) 753-11-94.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус, у якому їхали пасажири. Крім того, пізно ввечері 17 жовтня на Одещині легковик наїхав на 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку

