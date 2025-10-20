На Одещині морпіху дали 7 років за переправлення через кордон чоловіків

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовця засудили за спробу незаконно переправити чоловіка через державний кордон за гроші. Правоохоронці затримали його з "клієнтом" дорогою до прикордоння, в суді обвинувачений визнав провину та розкаявся.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Пропонував виїзд за кордон за гроші

З матеріалів слідства відомо, що старший матрос з Одещини запропонував знайомому виїхати до Молдови без законних підстав за 2 000 доларів США. 22 травня і 1 червня він отримав два завдатки. Пізніше обвинувачений супроводжував чоловіка маршрутом Усатове — Затишшя — Захарівка, а далі таксі до села Козацьке Роздільнянського району. Там їх і затримали правоохоронці.

Військовий розкаявся

У суді військовий повністю визнав провину, пояснив, що пішов на злочин через скрутне матеріальне становище сім’ї, і заявив про каяття. Також підтвердив, що ще у жовтні 2024 року самовільно залишив військову частину.

Який вирок за незаконне переправлення через держкордон

Суд кваліфікував дії за статтею організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Чоловіку призначено 7 років позбавлення волі, конфіскацію всього майна та 2 роки заборони обіймати посади в державній, прикордонній та митній службах.

