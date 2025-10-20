Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині військовий в СЗЧ віз чоловіка за кордон — покарання

На Одещині військовий в СЗЧ віз чоловіка за кордон — покарання

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 01:33
Оновлено: 16:34
На Одещині морпіху дали 7 років за переправлення через кордон чоловіків
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовця засудили за спробу незаконно переправити чоловіка через державний кордон за гроші. Правоохоронці затримали його з "клієнтом" дорогою до прикордоння,  в суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Пропонував виїзд за кордон за гроші

З матеріалів слідства відомо, що старший матрос з Одещини запропонував знайомому виїхати до Молдови без законних підстав за 2 000 доларів США. 22 травня і 1 червня він отримав два завдатки. Пізніше обвинувачений супроводжував чоловіка маршрутом Усатове — Затишшя — Захарівка, а далі таксі до села Козацьке Роздільнянського району. Там їх і затримали правоохоронці.

Військовий розкаявся

У суді військовий повністю визнав провину, пояснив, що пішов на злочин через скрутне матеріальне становище сім’ї, і заявив про каяття. Також підтвердив, що ще у жовтні 2024 року самовільно залишив військову частину. 

Який вирок за незаконне переправлення через держкордон

Суд кваліфікував дії за статтею організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Чоловіку призначено 7 років позбавлення волі, конфіскацію всього майна та 2 роки заборони обіймати посади в державній, прикордонній та митній службах. 

Нагадаємо, суд Одеси визнав винним містянина у державній зраді за передачу в Telegram даних про розташування українських військових. Також ми писали, що на Одещині п'яний водій не впорався з керуванням і на смерть збив жінку.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси виїзд за кордон судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації