Прикордонника на Одещині засудили за «платний» виїзд чоловіків

Затримання прикордонника. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині прикордонник налагодив схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку до Молдови. За безперешкодний проїзд він вимагав гроші. Однак його оборудку викрили, тепер він відбуває покарання.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами слідства, прикордонник домовився зі знайомим підприємцем про перевезення чоловіків через транзитну ділянку траси "Одеса–Рені", що проходить територією Молдови. З початку повномасштабного вторгнення РФ на цій ділянці діють режимні обмеження, тож військовозобов’язані не мають права виїжджати без дозволу територіальних центрів комплектування. За кожного пасажира прикордонник вимагав по 300 доларів США.

Як покарали

Детективи Державного бюро розслідувань викрили і припинили незаконну схему. Біляївський районний суд Одеської області визнав чоловіка винним в отриманні неправомірної вигоди (ч.1 ст.368 КК України) та засудив до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми писали, що у Державній прикордонній службі розповіли, як карають порушників кордону у Карпатах. Також ми повідомляли, що на Одещині судили військовго, який перебуваючи у СЗЧ віз чоловіка через кордон.