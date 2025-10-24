Відео
Втеча за кордон під Одесою закінчилась кюветом

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 14:49
Втеча до Молдови під Одесою закінчилась у кюветі
Авто, яке потрапило у ДТП на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині група чоловіків намагалася незаконно потрапити до Молдови, але їхня поїздка завершилась у кюветі. Автомобіль перевернувся неподалік кордону, постраждали семеро людей. Усіх затримали прикордонники.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби.

Читайте також:

Що сталося

Поблизу кордону в Роздільнянському районі прикордонники виявили авто, яке рухалося у бік Молдови. Побачивши військових, водій різко прискорився, не впорався з керуванням і злетів у кювет. Машина перекинулася. У салоні перебували шестеро пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Прикордонники надали їм домедичну допомогу, викликали швидку та поліцію.

З’ясувалося, що чоловіки планували незаконно перетнути державний кордон. Вони звернулися до адміністратора телеграм-каналу, який пообіцяв "допомогу" за 25 тисяч доларів. Гроші перерахували на криптогаманець посередника. Для втечі організатор надав позашляховик румунської реєстрації, на який встановили українські номерні знаки від іншого авто. Усі затримані — громадяни України.

На Одещині ухилянти потрапили в ДТП
Медики надають допомогу постраждалим у ДТП. Фото: Державна прикордонна служба

Як покарають

На порушників склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 КУпАП — "Незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону". Вона передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень або адмінарешт до 15 діб із можливою конфіскацією транспортного засобу. Справи передано до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині вирок отримав прикордонник, який допомагав чоловікам тікати за кордон. Також ми писали, що в Одесі медики ТЦК продавали фіктивні довідки.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
