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На Одещині під час атаки РФ на переправі до Румунії був автобус із дітьми

26 вересня 2023 20:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Одещині під час атаки РФ на переправі до Румунії був автобус із дітьми
Загоряння вантажівок внаслідок атаки. Фото: ДСНС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти в ніч на 26 вересня вдарили по поромній переправі через Дунай "Орлівка-Ісакча". Внаслідок цього постраждали вантажівки та вікна адміністративних будівель.

Про це повідомив засновник поромного комплексу "Орлівка" Юрій Дімчогло виданню "Радіо Свобода".

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Наслідки атаки

Він зауважив, що обстріл стався біля другої години ночі.

"Постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску дуже багато цивільних, міжнародного напрямку, вантажівок — біля 30. З них шість вигоріли повністю. Трохи пошкоджено складські приміщення, але прямого влучання туди не було. Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну", — зауважив він.

Що сталося з цивільними автобусами

Дімчогло додав, що адміністративний будинок пункту пропуску залишився цілим, проте через ударну хвилю було вибито 80% вікон. Він зазначив, що між оголошенням повітряної тривоги та самим ударом пройшло 10-15 хвилин. На це прикордонники відреагували миттєво та вивели звідти весь громадський транспорт.

"Та було два автобуси, один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було", — пояснив засновник поромного комплексу.

Він сказав, що другий автобус було оформлено протягом 10 хвилин. Одразу після його від'їзду почалася атака, через це в автобусі навіть тріснуло скло. Серед потерпілих були водії.

Чи працює зараз пункт

За його словами, переправа є "повністю цивільним об’єктом", там немає військовослужбовців, лише прикордонники. Крім того, цей шлях є єдиним пунктом перетину кордону з країною Європейського Союзу на півдні України.

"Ми зараз зачищаємо пункт пропуску і сподіваємося, що в дуже короткі строки (відновимо роботу. — Ред.), тому що ми дуже затребувані. Сподіваємося в найкоротші строки відновити дорогу між Україною і Румунією", — наголосив Дімчогло.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок.

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