Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки по Одещині

Рятувальники гасять полум'я. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок.

В Головному управлінні ДСНС Одеської області показали, як гасили полум’я.

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Пошкоджена припортова та прикордонна інфраструктура призвела до серйозних руйнувань в зерносховищах, пошкоджень адмінбудівель і вантажних автомобілів приватних перевізників. Шість автівок були повністю знищені внаслідок пожежі, а двоє цивільних водіїв отримали поранення, але їм вже надано необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки сталося загоряння вантажівок. Фото: ДСНС

Площа загоряння була вкрита піною. Фото: ДСНС

Згоріло вщент шість вантажівок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян.

Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.