Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки по Одещині
Внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок.
В Головному управлінні ДСНС Одеської області показали, як гасили полум’я.
Атака по Одеській області
Пошкоджена припортова та прикордонна інфраструктура призвела до серйозних руйнувань в зерносховищах, пошкоджень адмінбудівель і вантажних автомобілів приватних перевізників. Шість автівок були повністю знищені внаслідок пожежі, а двоє цивільних водіїв отримали поранення, але їм вже надано необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян.
Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.