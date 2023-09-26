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Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки по Одещині

26 вересня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки по Одещині
Рятувальники гасять полум'я. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок.  

В Головному управлінні ДСНС Одеської області показали, як гасили полум’я. 

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Пошкоджена припортова та прикордонна інфраструктура призвела до серйозних руйнувань в зерносховищах, пошкоджень адмінбудівель і вантажних автомобілів приватних перевізників. Шість автівок були повністю знищені внаслідок пожежі, а двоє цивільних водіїв отримали поранення, але їм вже надано необхідну медичну допомогу. 

Фото: ДСНС
Внаслідок атаки сталося загоряння вантажівок. Фото: ДСНС
Площа загоряння була вкрита піною. Фото: ДСНС
Згоріло вщент шість вантажівок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян. 

Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.

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