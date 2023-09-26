У мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині

Вибух на пункті пропуску. Фото: скриншот

В ніч проти 26 вересня ворог вчергове атакував Придунав’я Одещини. Загалом по області було запушено 10 безпілотників.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео моменту "прильоту".

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Були влучання в портову та прикордонну інфраструктуру. Обстріл спричинив руйнування зерносховищ, пошкодження адмінбудівлі та вантажних автомобілів приватних перевізників. Шість автівок вигоріли вщент, а двоє цивільних водіїв отримали поранення, їм вже надано необхідну медичну допомогу.

В міжнародному пункті пропуску, після атаки здійснюються стабілізаційні заходи, і пропускні операції тимчасово призупинено. Автотранспорт переорієнтовано через найближчі пункти пропуску.

Нагадаємо, загалом за минулу добу в Україні відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах держави.

Зазначимо, попередньої ночі, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Як місто оговтується після потужного обстрілу та яких наслідків зазнала цивільна й критична інфраструктура — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.