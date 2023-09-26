Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині arrow

У мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині

26 вересня 2023 10:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині
Вибух на пункті пропуску. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч проти 26 вересня ворог вчергове атакував Придунав’я Одещини. Загалом по області було запушено 10 безпілотників. 

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео моменту "прильоту". 

Читайте також:

Атака по Одещині 

Були влучання в портову та прикордонну інфраструктуру. Обстріл спричинив руйнування зерносховищ, пошкодження адмінбудівлі та вантажних автомобілів приватних перевізників. Шість автівок вигоріли вщент, а двоє цивільних водіїв отримали поранення, їм вже надано необхідну медичну допомогу.

В міжнародному пункті пропуску, після атаки здійснюються стабілізаційні заходи, і пропускні операції тимчасово призупинено. Автотранспорт переорієнтовано через найближчі пункти пропуску.

Нагадаємо, загалом за минулу добу в Україні відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах держави.

Зазначимо, попередньої ночі, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Як місто оговтується після потужного обстрілу та яких наслідків зазнала цивільна й критична інфраструктура — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз