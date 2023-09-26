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В сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области

26 сентября 2023 10:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области
Взрыв на пункте пропуска. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 26 сентября враг в очередной раз атаковал Придунавье Одесчины. В общей сложности по области было запушено 10 беспилотников.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео момента "прилета".

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Были попадания в портовую и пограничную инфраструктуру. Обстрел вызвал разрушение зернохранилищ, повреждение админздания и грузовых автомобилей частных перевозчиков. Шесть автомобилей выгорели дотла, а двое гражданских водителей получили ранения, им уже оказана необходимая медицинская помощь.

В международном пункте пропуска после атаки осуществляются стабилизационные мероприятия и пропускные операции временно приостановлены. Автотранспорт переориентирован через ближайшие пункты пропуска.

Напомним, всего за минувшие сутки в Украине произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам государства.

Отметим, в предыдущую ночь, 25 сентября, российские террористы ударили по центру Одессы. Сгорело здание отеля, обстреляны помещения морского вокзала, разрушенное зернохранилище и склады частного предприятия, повреждены жилые дома — таковы последствия ночной ракетной атаки по Одессе. Российские войска атаковали регион 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами "Калибр" и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Как город приходит в себя после мощного обстрела и какие последствия понесла гражданская и критическая инфраструктура — узнавали журналисты Новини.LIVE.

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