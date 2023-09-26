Спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки по Одесской области

Спасатели тушат пламя. Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков.

В Главном управлении ГСЧС Одесской области показали, как гасили пламя.

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Атака по Одесской области

Поврежденная припортовая и пограничная инфраструктура привела к серьезным разрушениям в зернохранилищах, повреждениям админпостроек и грузовых автомобилей частных перевозчиков. Шесть автомобилей были полностью уничтожены в результате пожара, а двое гражданских водителей получили ранения, но им уже оказана необходимая медицинская помощь.

В результате атаки произошло возгорание грузовиков. Фото: ГСЧС

Площадь возгорания была покрыта пеной. Фото: ГСЧС

Сгорело до отказа шесть грузовиков. Фото: ГСЧС

Напомним, паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, временно не будет функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.

Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.