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Спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки по Одесской области

26 сентября 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки по Одесской области
Спасатели тушат пламя. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков.

В Главном управлении ГСЧС Одесской области показали, как гасили пламя.

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Поврежденная припортовая и пограничная инфраструктура привела к серьезным разрушениям в зернохранилищах, повреждениям админпостроек и грузовых автомобилей частных перевозчиков. Шесть автомобилей были полностью уничтожены в результате пожара, а двое гражданских водителей получили ранения, но им уже оказана необходимая медицинская помощь.

Фото: ГСЧС
В результате атаки произошло возгорание грузовиков. Фото: ГСЧС
Площадь возгорания была покрыта пеной. Фото: ГСЧС
Сгорело до отказа шесть грузовиков. Фото: ГСЧС

Напомним, паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, временно не будет функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.

Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.

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