Спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки по Одесской области
В результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков.
В Главном управлении ГСЧС Одесской области показали, как гасили пламя.
Атака по Одесской области
Поврежденная припортовая и пограничная инфраструктура привела к серьезным разрушениям в зернохранилищах, повреждениям админпостроек и грузовых автомобилей частных перевозчиков. Шесть автомобилей были полностью уничтожены в результате пожара, а двое гражданских водителей получили ранения, но им уже оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, временно не будет функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.
Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.