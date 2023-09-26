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Воєнний злочин РФ: прокуратура розслідує атаку по Одеській області

26 вересня 2023 12:00
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Анна Мурадова
Редактор
Обстріл Одеської області сьогодні — 26 вересня
Прокуратура фіксує наслідки атаки по Одеській області. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо наслідків останньої атаки на Подунав'я Одещини. Обстріл призвів до травмування людей та руйнування припортової та прикордонної інфраструктури.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

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За даними слідства, протягом ночі з 26 вересня збройні сили Російської Федерації влаштували дронову атаку по Одещині, спрямовану на припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Ця атака призвела до травмування двох водіїв вантажівок.

Фото: Одеська обласна прокуратура
Палають вантажівки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Результати атаки також включають пошкодження зерносховищ, адміністративних будівель та вантажних автотранспортних засобів. Зараз на місці події працюють прокурори та слідчі, які документують всі докази і встановлюють повний обсяг завданих руйнувань та пошкоджень.

Пошкоджена адміністративна будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ця атака стала ще одним прикладом воєнних злочинів Російської Федерації на території України. Прокурори та слідчі продовжують працювати над встановленням всіх обставин цього події та визначення винних.

Нагадаємо, поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян. 

Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.

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