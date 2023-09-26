Обстрел Одесской области сегодня - 26 сентября

Прокуратура фиксирует последствия атаки в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование последствий последней атаки на Подунавье Одесчины. Обстрел привел к травмированию людей и разрушению припортовой и пограничной инфраструктуры.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, в течение ночи с 26 сентября вооруженные силы Российской Федерации устроили дроновую атаку по Одесчине, направленную на припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. Эта атака привела к травмированию двух водителей грузовиков.

Пылают грузовики. Фото: Одесская областная прокуратура

Результаты атаки также включают в себя повреждения зернохранилищ, административных зданий и грузовых автотранспортных средств. Сейчас на месте происшествия работают прокуроры и следователи, документирующие все доказательства и устанавливающие полный объем разрушений и повреждений.

Повреждено административное здание. Фото: Одесская областная прокуратура

Эта атака явилась еще одним примером военных преступлений Российской Федерации на территории Украины. Прокуроры и следователи продолжают работу над установлением всех обстоятельств этого события и определения виновных.

Напомним, паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, временно не будет функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.

Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.