Обстрел Одесской области сегодня - 26 сентября

Военное преступление РФ: прокуратура расследует атаку по Одесской области
Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование последствий последней атаки на Подунавье Одесчины. Обстрел привел к травмированию людей и разрушению припортовой и пограничной инфраструктуры.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По данным следствия, в течение ночи с 26 сентября вооруженные силы Российской Федерации устроили дроновую атаку по Одесчине, направленную на припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. Эта атака привела к травмированию двух водителей грузовиков.
Результаты атаки также включают в себя повреждения зернохранилищ, административных зданий и грузовых автотранспортных средств. Сейчас на месте происшествия работают прокуроры и следователи, документирующие все доказательства и устанавливающие полный объем разрушений и повреждений.
Эта атака явилась еще одним примером военных преступлений Российской Федерации на территории Украины. Прокуроры и следователи продолжают работу над установлением всех обстоятельств этого события и определения виновных.
Напомним, паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, временно не будет функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.
Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.