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Атака по півдню: скільки дронів вдалось знищити силам ППО

26 вересня 2023 11:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по півдню: скільки дронів вдалось знищити силам ППО
Знищена внаслідок атаки вантажівка. Фото: Сили оборони півдня України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час нічної атаки південних регіонів України ворог використовував ракети та ударні дрони. Загалом обстріл тривав понад дві години. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

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На Херсонщині, у Кисилівці, ворог завдав ракетний удар з тактичної авіації, імовірно ракетою Х-59. Ця атака призвела до серйозних пошкоджень півтора десятка будинків та поранення чотирьох цивільних осіб.

По Миколаївщині завдано ракетного удару по промисловому об'єкту. Люди не постраждали.

Дронова атака тривала дві години, а ворог намагався тероризувати Подунав'я Одещини. Крім того, росіяни спрямували "шахеди" по Миколаївщині, Херсонщині та центральних областях України.

Сили протиповітряної оборони успішно знищили 22 безпілотники ворога.  10 із них збили на Одещині, 6 — на Миколаївщині, 3 — на Херсонщині і 3 — на Кіровоградщині.

Наслідки атаки по Одещині. Фото: СОПУ
Наслідки атаки по Одещині. Фото: СОПУ

Пошкоджена припортова та прикордонна інфраструктура призвела до серйозних руйнувань в зерносховищах, пошкоджень адмінбудівель і вантажних автомобілів приватних перевізників. Шість автівок були повністю знищені внаслідок пожежі, а двоє цивільних водіїв отримали поранення, але їм вже надано необхідну медичну допомогу. 

Нагадаємо, поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян. 

Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.

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