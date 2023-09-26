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Атака по югу: сколько дронов удалось уничтожить силам ПВО

26 сентября 2023 11:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по югу: сколько дронов удалось уничтожить силам ПВО
Уничтожен в результате атаки грузовик. Фото: Силы обороны юга Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время ночной атаки южных регионов Украины враг использовал ракеты и ударные дроны. В общей сложности обстрел длился более двух часов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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В Херсонской области, в Кисиловке, враг нанес ракетный удар с тактической авиации, предположительно ракетой Х-59. Эта атака привела к серьезным повреждениям полутора десятков домов и ранению четырех гражданских лиц.

По Николаевщине нанесен ракетный удар по промышленному объекту. Люди не пострадали.

Дроновая атака длилась два часа, а враг пытался терроризировать Подунавье Одесчины. Кроме того, россияне направили "шахеды" по Николаевской, Херсонской и центральным областям Украины.

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 22 беспилотника врага. 10 из них сбили на Одесчине, 6 — на Николаевщине, 3 — на Херсонщине и 3 — на Кировоградщине.

Последствия атаки по Одесской области. Фото: СОПУ
Последствия атаки по Одесской области. Фото: СОПУ

Поврежденная припортовая и пограничная инфраструктура привела к серьезным разрушениям в зернохранилищах, повреждениям админпостроек и грузовых автомобилей частных перевозчиков. Шесть автомобилей были полностью уничтожены в результате пожара, а двое гражданских водителей получили ранения, но им уже оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, временно не будет функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.

Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.

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