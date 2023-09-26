В Одесской области во время атаки РФ на переправе в Румынию был автобус с детьми
Российские оккупанты в ночь на 26 сентября ударили по паромной переправе через Дунай "Орловка-Исакча". В результате пострадали грузовики и окна административных зданий.
Об этом сообщил основатель паромного комплекса "Орловка" Юрий Димчегло изданию "Радио Свобода".
Последствия атаки
Он отметил, что обстрел произошел около двух часов ночи.
"Пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска очень много гражданских, международного направления, грузовиков — около 30. Из них шесть выгорели полностью. Немного повреждены складские помещения, но прямого попадания туда не было. Основные попадания были в зоны таможни и накопительные зоны международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину", — отметил он.
Что произошло с гражданскими автобусами
Димчегло добавил, что административное здание пункта пропуска осталось целым, однако из-за ударной волны было выбито 80% окон. Он отметил, что между оглашением воздушной тревоги и самим ударом прошло 10-15 минут. Пограничники отреагировали мгновенно и вывели оттуда весь общественный транспорт.
"Также было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд, был с детьми. Его быстро оформили, посадили на уже отходивший от берега румынский паром в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что было бы", — объяснил основатель паромного комплекса.
Он сказал, что второй автобус был оформлен в течении 10 минут. Сразу после его отъезда началась атака, поэтому в автобусе даже треснуло стекло. Среди пострадавших были водители.
Работает ли сейчас пункт
По его словам, переправа является "полностью гражданским объектом", там нет военнослужащих, только пограничники. Кроме того, этот путь — единственный пункт пересечения границы со страной Европейского Союза на юге Украины.
"Мы сейчас зачищаем пункт пропуска и надеемся, что в очень короткие сроки (возобновим работу. — Ред.), потому что мы очень востребованы. Надеемся в кратчайшие сроки восстановить дорогу между Украиной и Румынией", — подчеркнул Димчегло.
Напомним, в результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков.