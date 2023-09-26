В Одесской области во время атаки РФ на переправе в Румынию был автобус с детьми

Возгорание грузовиков в результате атаки. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 26 сентября ударили по паромной переправе через Дунай "Орловка-Исакча". В результате пострадали грузовики и окна административных зданий.

Об этом сообщил основатель паромного комплекса "Орловка" Юрий Димчегло изданию "Радио Свобода".

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Последствия атаки

Он отметил, что обстрел произошел около двух часов ночи.

"Пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска очень много гражданских, международного направления, грузовиков — около 30. Из них шесть выгорели полностью. Немного повреждены складские помещения, но прямого попадания туда не было. Основные попадания были в зоны таможни и накопительные зоны международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину", — отметил он.

Что произошло с гражданскими автобусами

Димчегло добавил, что административное здание пункта пропуска осталось целым, однако из-за ударной волны было выбито 80% окон. Он отметил, что между оглашением воздушной тревоги и самим ударом прошло 10-15 минут. Пограничники отреагировали мгновенно и вывели оттуда весь общественный транспорт.

"Также было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд, был с детьми. Его быстро оформили, посадили на уже отходивший от берега румынский паром в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что было бы", — объяснил основатель паромного комплекса.

Он сказал, что второй автобус был оформлен в течении 10 минут. Сразу после его отъезда началась атака, поэтому в автобусе даже треснуло стекло. Среди пострадавших были водители.

Работает ли сейчас пункт

По его словам, переправа является "полностью гражданским объектом", там нет военнослужащих, только пограничники. Кроме того, этот путь — единственный пункт пересечения границы со страной Европейского Союза на юге Украины.

"Мы сейчас зачищаем пункт пропуска и надеемся, что в очень короткие сроки (возобновим работу. — Ред.), потому что мы очень востребованы. Надеемся в кратчайшие сроки восстановить дорогу между Украиной и Румынией", — подчеркнул Димчегло.

Напомним, в результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков.