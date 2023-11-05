На Одещині під час аукціону продали затрофеєний чохол ворожого бронежилету

Анатолій Сухарський тримає трофей. Фото: facebook

У Сараті, що на Одещині, на місцевому аукціоні продали затрофеєну частину ворожого бойового екіпірування. Трофей "пішов" за 1000 гривень.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник відділу культури й туризму Саратської селищної ради Анатолій Сухарський.

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"До торгів було запропоновано власне чохол російського загальновійськового бронежилета 6б45 – частина бойового екіпірування "Ратник". Цей виріб був затрофеєний в ході ведення бойових дій силами оборони України на теренах Херсонської області. 1000 грн - найбільша сума, яка була запропонована і внесена учасниками ярмарку", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки тримають затрофеєний чохол російського бронежилету. Фото: facebook

За словами Анатолія Сухарського, кошти будуть долучені до збору коштів на придбання сітки "рабиця", для другого батальйону 22 ОМБр. Сітка потрібна для захисту від дронів бойової техніки наших захисників в зоні бойових дій.

Нагадаємо, генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі ефектне відео роботи окремої механізованої бригади. Бійці 22 ОМБр знищили російську техніку.

Також ми писали, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищують техніку окупантів на південному напрямку.

Додамо, оператори 103-ї Окремої бригади територіальної борони успішно знешкодили російську вогнеметну зброю ТОС-1А "Сонцепьок". Таким чином українські захисники поповнили свою колекцію ще одним трофеєм.