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На Одесчине во время аукциона продали затрофеенный чехол вражеского бронежилета

5 ноября 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области во время аукциона продали затрофеенный чехол вражеского бронежилета
Анатолий Сухарский держит трофей. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Сарате, что в Одесской области, на местном аукционе продали затрофеенную часть вражеской боевой экипировки. Трофей "ушел" за 1000 гривен.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель отдела культуры и туризма Саратского поселкового совета Анатолий Сухарский.

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"К торгам был предложен собственно чехол российского общевойскового бронежилета 6б45 - часть боевой экипировки "Ратник". Это изделие было затрофеино в ходе ведения боевых действий силами обороны Украины на территории Херсонской области. 1000 грн — наибольшая сумма, которая была предложена и в, — говорится в сообщении.

Мужчины держат затрофеенный чехол российского бронежилета. Фото: facebook

По словам Анатолия Сухарского, средства будут вовлечены в сбор средств на приобретение сетки "рабица", для второго батальона 22 ОМБр. Сетка нужна для защиты от дронов боевой техники наших защитников в зоне боевых действий.

Напомним, генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.

Также мы писали, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают технику оккупантов на южном направлении.

Добавим, операторы 103-й Отдельной бригады территориальной бороны успешно обезвредили российское огнеметное оружие ТОС-1А "Солнцепек". Таким образом, украинские защитники пополнили свою коллекцию еще одним трофеем.

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