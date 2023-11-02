Одеські нацгвардійці знищили скупчення ворога на окупованому півдні

Військовий запускає дрон. Фото: 11 бригада Нацгвардії

Українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищують техніку окупантів на південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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Бійці-аеророзвідники опублікували відео, на якому знищують вантажний транспорт ворога разом з особовим складом за допомогою FPV-дронів.

Успіхи української армії

Також днями раніше нацгвардійці за допомогою БпЛА знищили три танки військ РФ на південному напрямку. Один із знищених — Т-90М "Прорив"

А бійці 126 бригади ТрО за допомогою FPV-дронів знищили концентрацію ворога, його техніку та артилерію на лівобережжі Херсонщини.

Нагадаємо, в Одесі планують придбати для військових мобільні печі на осінньо-зимовий період. Йдеться саме про буржуйки, на які виділили понад мільйон гривень.

Також ми писали, що сьогодні статті видатків одеського бюджету переглядалися кілька разів, гроші, що звільнилися, були направлені на ЗСУ. Куди саме пішли фінанси та на що, через війну озвучити в мерії не можуть. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.