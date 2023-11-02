Одесские нацгвардейцы уничтожили скопление врага на оккупированном юге
Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают технику оккупантов на южном направлении.
Об этом сообщила пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.
Бойцы-аэроразведчики опубликовали видео, на котором уничтожают грузовой транспорт врага вместе с личным составом с помощью FPV-дронов.
Удачи украинской армии
Также на днях ранее нацгвардейцы с помощью БПЛА уничтожили три танка войск РФ на южном направлении. Один из уничтоженных — Т-90М "Прорыв"
А бойцы 126 бригады ТрО с помощью FPV-дронов уничтожили концентрацию врага, его технику и артиллерию на левобережье Херсона.
Напомним, в Одессе планируется приобрести для военных мобильные печи на осенне-зимний период. Речь идет именно о буржуйках, на которые выделили более миллиона гривен.
Также мы писали, что сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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