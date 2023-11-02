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Одесские нацгвардейцы уничтожили скопление врага на оккупированном юге

2 ноября 2023 20:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские нацгвардейцы уничтожили скопление врага на оккупированном юге
Военный запускает дрон. Фото: 11 бригада Нацгвардии
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают технику оккупантов на южном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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Бойцы-аэроразведчики опубликовали видео, на котором уничтожают грузовой транспорт врага вместе с личным составом с помощью FPV-дронов.

Удачи украинской армии

Также на днях ранее нацгвардейцы с помощью БПЛА уничтожили три танка войск РФ на южном направлении. Один из уничтоженных — Т-90М "Прорыв"

А бойцы 126 бригады ТрО с помощью FPV-дронов уничтожили концентрацию врага, его технику и артиллерию на левобережье Херсона.

Напомним, в Одессе планируется приобрести для военных мобильные печи на осенне-зимний период. Речь идет именно о буржуйках, на которые выделили более миллиона гривен.

Также мы писали, что сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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