В Одеській області судитимуть шахраїв

Судове засідання. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області скерували до суду справу про злочинну групу, яка привласнила гроші на будівництво амбулаторії. Відомо, що шахраї "відмили" собі понад 7,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, усі гроші злочинці проводили через службових осіб, які працювали в Управлінні капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації та зареєстрованого у Києві товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель.

Деталі злочинної схеми

Зловмисники з грудня 2021 року забезпечували собі "виграші" у відкритих торгах на Prozorro, укладали договори між Управлінням капітального будівництва та будівельною фірмою, отримували аванс і створювали видимість виконання взятих на себе зобов’язань. Натомість в облікову будівельну документацію вони вносили відомості із завищеними обсягами виконаних будівельних робіт як з метою неправомірного заліку авансових платежів, так і для перерахування бюджетних коштів на рахунки будфірми за роботи, які фактично не виконувалися.

Яке покарання загрожує

Наразі на майно, здобуте шахраями злочинним шляхом, накладено арешт. Суд буде ухвалювати рішення щодо його конфіскації та повернення державі. Учасникам схеми загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Одеській області викрила голову однієї з об'єднаних територіальних громад у корупції. Чоловік незаконно привласнив кошти під час тендерів на капітальні та поточні ремонти місцевого бомбосховища.