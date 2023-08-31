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На Одесчине при строительстве амбулатории украли 7,5 млн: подробности

31 августа 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области будут судить мошенников
Судебное заседание. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области было направлено в суд дело о преступной группе, которая присвоила деньги на строительство амбулатории. Известно, что мошенники "отмыли" себе более 7,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, все деньги преступники проводили через служебных лиц, работавших в Управлении капитального строительства Одесской облгосадминистрации и зарегистрированного в Киеве общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий.

Детали преступной схемы

Злоумышленники с декабря 2021 года обеспечивали себе выигрыши в открытых торгах на Prozorro, заключали договоры между Управлением капитального строительства и строительной фирмой, получали аванс и создавали видимость выполнения взятых на себя обязательств. В учетную строительную документацию они вносили сведения с завышенными объемами выполненных строительных работ как с целью неправомерного зачета авансовых платежей, так и для перечисления бюджетных средств на счета стройфирмы за работы, которые фактически не выполнялись.

Какое наказание грозит

На имущество, полученное мошенниками преступным путем, наложен арест. Суд будет принимать решение о его конфискации и возвращении государству. Участникам схемы грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила главу одной из объединенных территориальных громад в коррупции. Мужчина незаконно присвоил средства во время тендеров на капитальные и текущие ремонты местного бомбоубежища.

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