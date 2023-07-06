На Одещині підприємець не сплатив понад 80 мільйонів податку

Суддя читає вирок. Фото: google

Правоохоронці Одеської області повідомили про підозру власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам у вчиненні злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків у великому розмірі. Загалом вони вкрали у держави 82 мільйони гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Схема привласнення грошей

Під час розслідування було встановлено, що один з мешканців Одеси придбав будівельне підприємство і призначив двох своїх підконтрольних осіб на посаду директорів, а також залучив ще двох бухгалтерів для здійснення податкової оборудки.

Організатор схеми протягом періоду з 2018 по 2022 рік отримав значну суму коштів на рахунки підприємства від державних та комунальних закладів за виконання ремонтно-будівельних робіт, але свідомо ухилився від сплати податку на додану вартість, не відображаючи це в податкових деклараціях.

Такі протиправні дії спільників призвели до невідшкодування державному бюджету України податків на суму 82 млн гривень. Отримані кошти були легалізовані шляхом придбання нерухомості та інших активів.

Наразі правоохоронці розглядають питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання підозрюваних під вартою.

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури на лаві підсудних опинився директор одного з відомих будівельних підприємств. Його підозрюють у несплаті до бюджету України 33 мільйонів гривень податку на додану вартість.