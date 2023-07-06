В Одесской области предприниматель не уплатил более 80 миллионов налога

Судья читает приговор. Фото: google

Правоохранители Одесской области сообщили о подозрении владельцу одесского строительного предприятия и четырем его сообщникам в совершении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов в крупном размере. В общей сложности они украли у государства 82 миллиона гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Схема присвоения денег

В ходе расследования было установлено, что один из жителей Одессы приобрел строительное предприятие и назначил двух своих подконтрольных лиц на должность директоров, а также привлек еще двух бухгалтеров для осуществления налоговой сделки.

Организатор схемы в течение периода с 2018 по 2022 год получил значительную сумму средств на счета предприятия от государственных и коммунальных заведений за выполнение ремонтно-строительных работ, но сознательно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, не отражая это в налоговых декларациях.

Такие противоправные действия сообщников привели к невозмещению Государственного бюджета Украины налогов на сумму 82 млн гривен. Вырученные средства были легализованы путем приобретения недвижимости и других активов.

В настоящее время правоохранители рассматривают вопрос об избрании мер в виде содержания подозреваемых под стражей.

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры на скамье подсудимых оказался директор одного из известных строительных предприятий. Его подозревают в неуплате в бюджет Украины 33 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.