Директор одеського підприємства "вкрав" у держави 33 мільйони: нові подробиці

Розгляд справи судом. Фото: google

За позовом Одеської обласної прокуратури на лаві підсудних опинився директор одного з відомих будівельних підприємств. Його підозрюють у несплаті до бюджету України 33 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, протягом періоду з 2018-го по 2022 рік керівник підприємства навмисно ухилявся від сплати податків шляхом приховування отриманих коштів на банківських рахунках підприємства від контрагентів. Ці кошти не були відображені в податкових деклараціях щодо податку на додану вартість.

Внаслідок таких незаконних дій керівника понад 33 мільйони гривень не надійшли до бюджету України. Прокурор подав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень.

Про кого йдеться

За даними ЗМІ, йдеться про скандального бізнесмена Араіка Амірханяна, якого у квітні Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.

Ще одна ф ірма Амірханяна "Дорлідер" фігурує в кримінальних провадженнях, що стосуються розкрадання бюджетних коштів і фінансування тероризму. У червні 2019 року СБУ затримала бізнесмена, але потім його відпустили, де він зараз невідомо .

Бізнесмену заочно повідомили про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу, а сам він перебуває в розшуку. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з махінаціями при торгівлі арештованим майном, переданим АРМА. Розслідування, завершене 30 червня, стосувалося підозрілих дій 11 осіб, включаючи керівника організованої злочинної групи, екскерівника ДП "СЕТАМ" та колишнього голови АРМА.

Також ми писали, що прокурори втрутилися у ситуацію, пов'язану з неправомірними витратами з одеського бюджету. Було розірвано договір на понад 52,3 млн грн, який уклали з порушенням процедур закупівлі.