Директор одесского предприятия "украл" у государства 33 миллиона: новые подробности

Рассмотрение дела судом. Фото: google

По иску Одесской областной прокуратуры на скамье подсудимых оказался директор одного из известных строительных предприятий. Его подозревают в неуплате в бюджет Украины 33 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, в течение периода с 2018-го по 2022 год руководитель предприятия намеренно уклонялся от уплаты налогов путем сокрытия полученных средств на банковских счетах предприятия от контрагентов. Эти средства не были отражены в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость.

В результате таких незаконных действий руководителя более 33 миллионов гривен не поступили в бюджет Украины. Прокурор подал ходатайство о применении меры пресечения в виде залога в размере 20 миллионов гривен.

О ком идет речь

По данным СМИ, речь идет о скандальном бизнесмене Араике Амирханяне, которого в апреле Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

Еще одна фирма Амирханяна "Дорлидер" фигурирует в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена, но затем его отпустили, где он сейчас неизвестно.

Бизнесмену заочно сообщили о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса, а сам он находится в розыске. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства, связанного с махинациями при торговле арестованным имуществом, переданным АРМА. Расследование, завершенное 30 июня, касалось подозрительных действий 11 человек, включая руководителя организованной преступной группы, экскеровщика ГП "СЕТАМ" и бывшего председателя АРМА.

Также мы писали, что прокуроры вмешались в ситуацию, связанную с неправомерными расходами из одесского бюджета. Был расторгнут договор более чем на 52,3 млн грн, который был заключен с нарушением процедур закупки.